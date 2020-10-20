Son dakika haberi | Corona virüsün yeni türü ortaya çıktı! "Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz"

"NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Norveç medyasının aktardığına göre, Trondheim Belediyesi Başhekimi Tove Rosstad, "Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz. Bugüne kadar Norveç'in genelinde bu tür virüs yoktu. Uluslararası veri tabanı incelendi, orada da bu türe rastlanmadı" açıklamasında bulundu.