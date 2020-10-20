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haberi | Corona virüsün yeni türü ortaya çıktı! "Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz"

Dünyada 40 milyonun üzerinde kişiye bulaşan ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Norveçli sağlık uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre coronavirüsün yeni bir türü tespit edildi. Uzmanlar konuya ilişkin, "Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz. Uluslararası veri tabanı incelendi, orada da bu türe rastlanmadı" açıklamasında bulundu. Bulaşma hızının yüksek olduğu ifade edilen virüse karşı uazmanlarda uyarı geldi. İşte son dakika coronavirüs haberindne detayları...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:26 ABONE OL
Son dakika haberi | Corona virüsün yeni türü ortaya çıktı! Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz

haberi: Coronavirüsün yeni türü ortaya çıktı. Norveçli sağlık uzmanlarından coronavirüsün yeni türüne ilişkin uyarı geldi. İşte son dakika haberin etayları...

Son dakika haberi | Corona virüsün yeni türü ortaya çıktı! Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz

"NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Norveç medyasının aktardığına göre, Trondheim Belediyesi Başhekimi Tove Rosstad, "Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz. Bugüne kadar Norveç'in genelinde bu tür virüs yoktu. Uluslararası veri tabanı incelendi, orada da bu türe rastlanmadı" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi | Corona virüsün yeni türü ortaya çıktı! Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz

BULAŞMA HIZI YÜKSEK

Bulaşma hızının daha yüksek olduğu tespit edildikten sonra virüsün mutasyon geçirdiğine kanaat getirdiklerini kaydeden Rosstad, vaka sayısının giderek artacağını da sözlerine ekledi.

Son dakika haberi | Corona virüsün yeni türü ortaya çıktı! Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz

Trondheim'de geçen hafta sonu, yedisi 20 yaş üstü gençler olmak üzere 8 yeni vaka kaydedilmişti. Tüm vakalarda hastalığın hafif seyrettiği kaydedildi.

Son dakika haberi | Corona virüsün yeni türü ortaya çıktı! Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz

BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Geçen hafta şehirde yaklaşık bin kişinin karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı. Bu insanların büyük kısmı 'Küçük Londra' adlı yerel gece kulübünü ziyaret etmişti. Belediye yönetimi, şehirdeki durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

Norveç'te bugüne kadar toplamda 16 bin 400 kişi koronavirüse yakalanmış, 278 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika haberi | Corona virüsün yeni türü ortaya çıktı! "Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz"
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