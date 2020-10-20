Son dakika haberi: Ermeni işgalinden kurtarıldı | Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra bir ilk! Ezan sesi böyle yankılandı...

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu Ermeni işgalindeki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarına devam ediyor. Fuzuli-Hadrut-Cebrayil ve Gubadlı-Zengilan yönünde ilerleyen Azerbaycan ordusu Ermeni hedefleri tek tek imha ediyor. Azerbaycan ordusunun işgaleden kurtardığı Fuzuli bölgesinde bir köyde 27 yıl sonra ezan sesi yükseldi. Tarihi anlar orada bulunan askerler tarafından kayda alındı.