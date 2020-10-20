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Son dakika haberi: Ermeni işgalinden kurtarıldı | 'da 27 yıl sonra bir ilk! Ezan sesi böyle yankılandı...

sivillere yönelik alçak saldırılarını sürdürürken cephede bozguna uğruyor. ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak üzere başlattığı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Ermeni işgalinden kurtarılan 73 bölgede köylerin birinde 27 yıl sonra ilk ezan duyuldu. O anlar bölyle kaydedildi. İşte 'dan son dakika gelişmeleri ve cephe hattında son durum...

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:58 Son Güncelleme: 20.10.2020 10:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermeni işgalinden kurtarıldı | Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra bir ilk! Ezan sesi böyle yankılandı...

Son dakika haberi: ordusu Ermeni işgalindeki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarına devam ediyor. Fuzuli-Hadrut-Cebrayil ve Gubadlı-Zengilan yönünde ilerleyen Azerbaycan ordusu Ermeni hedefleri tek tek imha ediyor. Azerbaycan ordusunun işgaleden kurtardığı Fuzuli bölgesinde bir köyde 27 yıl sonra ezan sesi yükseldi. Tarihi anlar orada bulunan askerler tarafından kayda alındı.

Son dakika haberi: Ermeni işgalinden kurtarıldı | Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra bir ilk! Ezan sesi böyle yankılandı...

'ın, 'da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan Fuzuli şehrinde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

Tarihi anlar orada bulunan askerler tarafından kayda alındı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra ezan sesi böyle yankılandı | Video

KÖYÜN ADRESİ BELİRTİLMEDİ

Ezan okunan yerin adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi. Görüntülerde bir askerin, "Maşallah, maşallah" diyerek ezan sesinin sevincini yaşadığı gözlendi.

Son dakika haberi: Ermeni işgalinden kurtarıldı | Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra bir ilk! Ezan sesi böyle yankılandı...

SON DAKİKA: CEPHE HATTINDA SON DURUM!

'a ait askeri hedefler ordusu tarafından yok edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 19 Ekim gün boyunca ve 20 Ekim sabaha karşı Fuzuli-Hadrut-Cebrayil ve Gubadlı-Zengilan yönünde operasyonların devam ettiğini belirtti.

Son dakika haberi: Ermeni işgalinden kurtarıldı | Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra bir ilk! Ezan sesi böyle yankılandı...

Açıklamada güçlerinin ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerden saldırdığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 2 T-72 tankı, 4 BM-21 "Grad" YARS çok namlulu roketatar, 1 D-30 obüs ve 5 askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Son dakika haberi: Ermeni işgalinden kurtarıldı | Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra bir ilk! Ezan sesi böyle yankılandı...

ERMENİSTAN'A BÜYÜK DARBE!

Topraklarını kurtarmak için dört koldan ilerleyen ordusu13 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı.

78 BÖLGE İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Son dakika haberi: Ermeni işgalinden kurtarıldı | Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra bir ilk! Ezan sesi böyle yankılandı...
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