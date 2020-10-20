Son dakika haberi: Ermenistan hezimete uğradı! S-300 füze sistemleri etkisiz... İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum

Azerbaycan ordusu tarafından Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için başlatılanoperasyonlar ile ilgili son dakika hberleri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında; İlham Aliyev ulusa seslenişte Zengilan, Fuzuli, Cebrayil, Hocavend bölgelerine bağlı 24 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını ifade etti. İşte cephe hattından sıcak gelişmeler...
AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ
Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.
S-300 SİSTEMLERİ ETKİSİZ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha ettiğini duyurdu.
Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, operasyonların başladığı 27 Eylül'den bugüne kadar Azerbaycan ordusunun imha ettiği ve ele geçirdiği Ermenistan silahlarıyla ilgili bilgi verdi.
ERMENİSTAN'A BOZGUN!
Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.
Aliyev, 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24'ünün ise ele geçirildiğini ifade ederek, 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibreli topun ve 58 havan topunun da imha edildiğini aktardı.
ÇALIŞIR DURUMDA ELE GEÇİRİLDİ
12 havan topunun Azerbaycan askerlerince çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, şunları kaydetti:
"53 tanksavar, 70 Grad, 2 Uragan, 2 Yars füze sistemi, 3 TOR, 5 KUB ve Krug, yaklaşık 40 OSA uçaksavar sistemi, 6 insansız hava aracı, 1 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 8 radar aracı, 198 kamyon imha edildi. Bu araçlardan 15'i mühimmatla doluydu. 102 kamyon da ele geçirildi. Ermenistan ordusuna ait 4 S-300 füze sistemini de imha ettik. Bu sistemin fiyatı bellidir. Çok pahalı bir silahtır."
"ERMENİSTAN YÖNETİMİ AKLINI KAYBETMİŞ"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında hiç kimsenin sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığına vurgu yaparak, "Şimdi dünyanın sözde suç örgütü tanımasını sağlamaya çalışıyorlar. Akıllarını kaybettiler. Kimsenin yapmayacağını anlamıyorlar. Bunu yapan her ülkenin Azerbaycan için dost ülke sayılamayacağını anlamıyorlar. Sadece dost bir ülke değil, bu ülke ile tüm bağlarımızı keseceğiz. Bugün statükoyu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Statüko yok dedim. Statükoyu yok ettik ve bunu doğru yaptık. Yaklaşık 30 yıldır bekliyoruz" dedi.
Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den canlı yayında flaş açıklamalar | Video
Verdiği tüm sözlere sadık kaldığını belirten Aliyev, "Cumhurbaşkanı olarak faaliyetimdeki ana amacım, benim asıl görevim Azerbaycan topraklarının geri almak, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasıdır. Bugün yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır yapılan görüşmeler sonuç vermedi. İşgal altındaki topraklarda Ermenistan tarafından inşa edilen surlar bize bu toprakları vermeyi düşünmediklerini gösteriyor. Bizi ve uluslararası arabulucuları aldattılar. Sadece zamanı uzattılar. Aynı zamanda işgal altındaki bölgelere yasa dışı bir şekilde yerleşiyorlardı. Her gün iyi haberler geliyor. Her gün bayrağımız yeni bir yerde dalgalanıyor. Bu Azerbaycan devletinin gücüdür. 30 yıl boyunca Ermenistan yönetimi tırnak arası uydurma gücüyle övündü. Ermenistan ordusu nerede? Onlar kaçıyorlar. Gence bombalaması hakkında resmi olarak yalan açıklamalarda bulunuyorlar. Onlarda ne vicdan, ne ahlak, ne de maneviyat var. Balistik füzelerin füzelerin fırlatım güzergahı ve düşme noktası bütün ülkeler tarafından takip ediliyor. Onlar buna rağmen utanmadan yalan söyleyerek dünyayı kandırmaya çalışıyor ve füzeyi fırlatmadıklarını söylüyorlardı. Bu dersi onlar hayatları boyunca unutmayacaklar. Şimdi herkesten yardım istiyorlar" diye konuştu.
ZENGİLAN ŞEHRİ VE 24 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslenişte Zengilan, Fuzuli, Cebrayil, Hocavend bölgelerine bağlı 24 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını da açıkladı. Aliyev açıklamasında, Fuzuli bölgesinde Dordçinar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veyselli, Yukarı Aybasanlı köyleri, Cebrayil ilçesinde Sarafşa, Hasanqaydı, Fuganli, İmambağı, Daş Veyselli, Ağtepe, Yarahmedli köyleri.
Hocavend bölgesinde Ağcakend, Mülküdere, Daşbaşı, Güneşli, Vang köyleri. Zengilan bölgesinde Haval, Zarnalı, Memmedbeyli, Hakari, Şerifan, Muğanlı köyleri ve Zangilan şehri. Zangilan bizim! Karabağ bizim!" ifadelerini kullandı.