Son Dakika Haberi: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu!

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Son Dakika Haberi: Oscar ödüllü oyuncuya şoku! Twitter üzerinden duyurdu!

Son Dakika Haberi... “Crazy Heart” daki Bad Blake ve “The ” deki rolleriyle tanınan aktör , dün lenfoma hastası olduğunu duyurdu. Bridges, The Dude'a gönderme yaparak, "Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, harika bir doktor ekibim olduğu ve prognozun iyi olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Tedaviye başlıyorum ve sizi iyileşme sürecimden haberdar edeceğim” dedi. İşte, Jeff Bridges’in yaptığı hastalığı açıklaması ve sağlık durumu…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:21 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:21 ABONE OL
Son Dakika: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu, teşekkür etti!

Ünlü aktör kansere yakalandı! Tedavisinin başladığını söyleyen Jeff Bridges, bu süre zarfında ailesinden ve arkadaşlarından gelen sevgi ve destek mesajları dolayısıyla onlara minnettar olduğunu söyledi. İnsanları oy kullanmaya davet etmeden önce, "Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim," dedi.

Mayo Clinic'e göre lenfoma, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan bir lenfatik sistemin olmasıdır.
Tedavi olduğu klinik, Bridges'in tedavisinin ne gerektirdiğini belirtmedi, ancak seçenekler kanserin türüne ve ciddiyetine göre değişiyor. Bu seçenekler kemoterapi, immünoterapi ve radyasyon tedavisini içerebilir.

Son Dakika: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu, teşekkür etti!

70 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu , lenf kanseri olduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Son Dakika: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu, teşekkür etti!

Oscar ödüllü aktör paylaşımında "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.

Son Dakika: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu, teşekkür etti!

1998 yapımı "The " (Büyük Lebowski) filminde "Dude" (Ahbap) karakterini canlandıran Bridges, 2010'da Crazy Heart (Çılgın Kalp) filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını almıştı.

Son Dakika: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu, teşekkür etti!

Hodgkin lenfoma ve Hodgkin olmayan lenfoma, lenfomanın iki ana alt tipidir. Ulusal Enstitüsü'ne göre 2020'de 77.000'den fazla yeni Hodgkin dışı lenfoma vakası olacak ve tüm yeni kanser vakalarının yüzde 4.3'ünü oluşturacak.

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Son Dakika Haberi: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu!
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