SON DAKİKA HABERİ: Silahsızlanma anlaşması bitiyor! Rusya, ABD'den cevap gelmediğini duyurdu

YENİ START olarak bilinen ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların azaltılmasını öngören anlaşma hakkında son dakika haberi geldi. Rusya tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın Şubat ayında biteceği bildirilirken, anlaşma süresini uzatmayı teklif ettikleri paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile ABD'ye Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni Start) 1 yıl koşulsuz uzatma teklifi yaptıklarını duyurmuştu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklife cevap vermediği belirtilerek, "Rusya, Start anlaşmasını 1 yıl uzatmayı teklif ediyor ve aynı zamanda ABD ile birlikte bu 1 yıllık süreçte nükleer başlıkların sayısının aynı oranda kalması için siyasi taahhüt üstlenmeye hazır. Bu teklifte ABD tarafına herhangi bir koşul sunulmamaktadır" denildi.