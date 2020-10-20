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Son Dakika Haberleri: Tecavüz sonucu hamile kalınca... Bebeğini dolaba kilitledi!

'dan dehşet verici bir son dakika haberi geldi. adında bir kadın kocasından ayrıldıktan sonra hayatı kabusa döndü. Yulia, tecavüze uğraması sonucu hamile kaldı. Doğurduğu bebeğine "tecavüz sonucu doğması" nedeniyle bakmak istemedi ve akılalmaz işkencelerde bulundu. Ayrı bir evde yaşayan kadına tecavüz eden kocası canlı yayında yalan makinasına bağlanınca gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:32 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:21 ABONE OL
Son Dakika: Tecavüze sonucu hamile kalınca... Bebeğe insanlık dışı işkence!

'da yaşanan bir olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Tecavüze uğrayan 39 yaşındaki Yıli Zykova, bebeğine akılalmaz bir işkencede bulunurken, küçük bebek abisi sayesinde hayatta kaldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin hayati riskinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan eski kocası, tecavüzü canlı yayında itiraf etti.

Son Dakika: Tecavüze sonucu hamile kalınca... Bebeğe insanlık dışı işkence!

39 yaşındaki Zykova, tecavüzüne uğradığı kocasından dünayaya gelen bebeğini akılalmaz bir işkenceye maruz bıraktı.

Son Dakika: Tecavüze sonucu hamile kalınca... Bebeğe insanlık dışı işkence!

Anne , kendisini başka bir kadın için terk eden kocasının tecavüzüne uğradığını bu nedenle bebeği istemediği için dolaba sakladığını söyledi.

Son Dakika: Tecavüze sonucu hamile kalınca... Bebeğe insanlık dışı işkence!

Annenin 13 yaşında büyük oğlu kendisinden gizli bir şekilde kardeşini beslemesine rağmen bebek bulunduğunda aşırı zayıf düştüğü için ağır hastalandı. Bebek şuan hastanenin yeni doğan yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Son Dakika: Tecavüze sonucu hamile kalınca... Bebeğe insanlık dışı işkence!

Bir televizyon programına katılan koca Andrey Zykov yalan makinasına bağlanıp karısına tecavüz edip etmediği soruldu. Andrev, hayır cevabını verince makine uyarı verdi. Makinanın uyarı vermesi üzerine koca tecavüz ettiğini itiraf etti ama bunun tam tecavüz olmadığını söyledi.

Son Dakika: Tecavüze sonucu hamile kalınca... Bebeğe insanlık dışı işkence!

Baba hakkında herhangi bir işlem yapılmazken anne hakkında ise dava açıldı. Yulia'nın suçlu bulunması halinde yedi yıl hapis cezası alacak.

Son Dakika: Tecavüze sonucu hamile kalınca... Bebeğe insanlık dışı işkence!

Kız kardeşini annesinden gizli bir şekilde besleyen çocuk ise, annesinin bebeği eve getirdiğini ve kendisine bebeğin bir arkadaşının bebeği olduğunu ve kendisine emanet dediğini belirtti.

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Son Dakika Haberleri: Tecavüz sonucu hamile kalınca... Bebeğini dolaba kilitledi!
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