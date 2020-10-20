Son Dakika Haberleri: Tecavüz sonucu hamile kalınca... Bebeğini dolaba kilitledi!

Rusya'da yaşanan bir olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Tecavüze uğrayan 39 yaşındaki Yıli Zykova, bebeğine akılalmaz bir işkencede bulunurken, küçük bebek abisi sayesinde hayatta kaldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin hayati riskinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan eski kocası, tecavüzü canlı yayında itiraf etti.
39 yaşındaki Yulia Zykova, tecavüzüne uğradığı kocasından dünayaya gelen bebeğini akılalmaz bir işkenceye maruz bıraktı.
Anne Yulia, kendisini başka bir kadın için terk eden kocasının tecavüzüne uğradığını bu nedenle bebeği istemediği için dolaba sakladığını söyledi.
Annenin 13 yaşında büyük oğlu kendisinden gizli bir şekilde kardeşini beslemesine rağmen bebek bulunduğunda aşırı zayıf düştüğü için ağır hastalandı. Bebek şuan hastanenin yeni doğan yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.
Bir televizyon programına katılan koca Andrey Zykov yalan makinasına bağlanıp karısına tecavüz edip etmediği soruldu. Andrev, hayır cevabını verince makine uyarı verdi. Makinanın uyarı vermesi üzerine koca tecavüz ettiğini itiraf etti ama bunun tam tecavüz olmadığını söyledi.
Baba hakkında herhangi bir işlem yapılmazken anne Yulia hakkında ise dava açıldı. Yulia'nın suçlu bulunması halinde yedi yıl hapis cezası alacak.
Kız kardeşini annesinden gizli bir şekilde besleyen çocuk ise, annesinin bebeği eve getirdiğini ve kendisine bebeğin bir arkadaşının bebeği olduğunu ve kendisine emanet dediğini belirtti.