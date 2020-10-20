Son Dakika: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu, teşekkür etti!

Ünlü aktör Jeff Bridges kansere yakalandı! Tedavisinin başladığını söyleyen Jeff Bridges, bu süre zarfında ailesinden ve arkadaşlarından gelen sevgi ve destek mesajları dolayısıyla onlara minnettar olduğunu söyledi. İnsanları oy kullanmaya davet etmeden önce, "Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim," dedi.

Mayo Clinic'e göre lenfoma, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan bir lenfatik sistemin kanser olmasıdır.

Tedavi olduğu klinik, Bridges'in tedavisinin ne gerektirdiğini belirtmedi, ancak seçenekler kanserin türüne ve ciddiyetine göre değişiyor. Bu seçenekler kemoterapi, immünoterapi ve radyasyon tedavisini içerebilir.