Son Dakika: Oscar ödüllü oyuncuya kanser şoku! Twitter üzerinden duyurdu, teşekkür etti!

Ünlü aktör Jeff Bridges kansere yakalandı! Tedavisinin başladığını söyleyen Jeff Bridges, bu süre zarfında ailesinden ve arkadaşlarından gelen sevgi ve destek mesajları dolayısıyla onlara minnettar olduğunu söyledi. İnsanları oy kullanmaya davet etmeden önce, "Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim," dedi.
Mayo Clinic'e göre lenfoma, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan bir lenfatik sistemin kanser olmasıdır.
Tedavi olduğu klinik, Bridges'in tedavisinin ne gerektirdiğini belirtmedi, ancak seçenekler kanserin türüne ve ciddiyetine göre değişiyor. Bu seçenekler kemoterapi, immünoterapi ve radyasyon tedavisini içerebilir.
Oscar ödüllü aktör paylaşımında "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.
1998 yapımı "The Big Lebowski" (Büyük Lebowski) filminde "Dude" (Ahbap) karakterini canlandıran Bridges, 2010'da Crazy Heart (Çılgın Kalp) filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını almıştı.
Hodgkin lenfoma ve Hodgkin olmayan lenfoma, lenfomanın iki ana alt tipidir. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre 2020'de 77.000'den fazla yeni Hodgkin dışı lenfoma vakası olacak ve tüm yeni kanser vakalarının yüzde 4.3'ünü oluşturacak.