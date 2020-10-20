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Son Dakika: Silahsızlanma anlaşması bitiyor! , 'den cevap gelmediğini duyurdu!

'dan gelen son dakika haberine göre silahların azaltılması konusunda yapılan Yeni anlaşması bitiyor! Rusya , Yeni START anlaşmasının koşulsuz olarak 1 yıl uzatılması tekliflerine ’den cevap gelmediğini açıkladı. Rusya yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın Şubat ayında sona erecek olan anlaşmanın uzatılmasıyla yeni müzakerelerin mümkün olabileceğini belirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 15:23 Son Güncelleme: 20.10.2020 15:26 ABONE OL
Son Dakika: Silahsızlanma anlaşması bitiyor! Rusya, ABD'den cevap gelmediğini duyurdu!

YENİ olarak bilinen ile arasındaki Yeni Stratejik Silahların azaltılmasını öngören anlaşma hakkında son dakika haberi geldi. Rusya tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın Şubat ayında biteceği bildirilirken, anlaşma süresini uzatmayı teklif ettikleri paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile ABD'ye Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni Start) 1 yıl koşulsuz uzatma teklifi yaptıklarını duyurmuştu.

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Rusya resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklife cevap vermediği belirtilerek, "Rusya, Start anlaşmasını 1 yıl uzatmayı teklif ediyor ve aynı zamanda ABD ile birlikte bu 1 yıllık süreçte nükleer başlıkların sayısının aynı oranda kalması için siyasi taahhüt üstlenmeye hazır. Bu teklifte ABD tarafına herhangi bir koşul sunulmamaktadır" denildi.

Son Dakika: Silahsızlanma anlaşması bitiyor! Rusya, ABD'den cevap gelmediğini duyurdu!

Bu tekliflerin 16 Ekim tarafından 'ye sunulduğu hatırlatılarak, " tarafı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, anlaşmasının 1 yıl uzatılması teklifini 16 Ekim tarihinde ABD'ye sunmuş ve bu tarihten itibaren teklife cevap alamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Silahsızlanma anlaşması bitiyor! Rusya, ABD'den cevap gelmediğini duyurdu!

Savunma Bakanlığı açıklamasının devamında 4 Şubat 2021'de sona erecek olan anlaşmanın 1 yıl uzatılması halinde bu süre zarfında daha detaylı müzakerelerin yapılabileceğini savundu.

Son Dakika: Silahsızlanma anlaşması bitiyor! Rusya, ABD'den cevap gelmediğini duyurdu!

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Son Dakika: Silahsızlanma anlaşması bitiyor! Rusya, ABD'den cevap gelmediğini duyurdu!
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