Son Dakika: Üç kadına tecavüz davası kabul edildi! Ünlü aktör ömür boyu hapis yatabilr…

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir yargıç, dün flaş bir karara imza attı. Eski "70'lerin Şovu" oyuncusu Danny Masterson'a karşı bir tecavüz davasında mağdurların daha detaylı dinlenerek ve deliller toplanarak davanın devam etmesine karar verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre bir zamanların en popüler sitkom programında Hyde'ı oynayan Masterson, Los Angeles'taki evinde üç kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.
Yargıç Pazartesi günü verdiği kararda, ünlü aktörün 2 Kasım'da mahkeme huzuruna çıkmasına karar verdi. Tecavüzle suçlanan sanığın avukatları, yaşanan olayın zaman aşımına uğradığını iddia etmişti ancak yargıç, zamanaşımı iddiasını reddetti.
44 yaşındaki Masterson, hüküm giyerse ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Rapora göre, mahkemeye çıkana kadar 3,3 milyon dolarlık kefaletle serbest kalacak.
Savcılar, Masterson'ı eyaletin cinsel suç yasası uyarınca ceza almasını talep ettiler ve bu suçların zamanaşımı kapsamına girmediğini söylediler.
Eylül ayında, Masterson'ın avukatı Tom Mersereau, aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için bir talepte bulunmuştu.
Oyuncu ayrıca, "tecavüz mağdurlarını susturmak" için suçlayanlara karşı bir taciz kampanyası başlatmakla suçlanıyor.