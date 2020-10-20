Son Dakika: Üç kadına tecavüz davası kabul edildi! Ünlü aktör ömür boyu hapis yatabilr…

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir yargıç, dün flaş bir karara imza attı. Eski "70'lerin Şovu" oyuncusu Danny Masterson'a karşı bir tecavüz davasında mağdurların daha detaylı dinlenerek ve deliller toplanarak davanın devam etmesine karar verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre bir zamanların en popüler sitkom programında Hyde'ı oynayan Masterson, Los Angeles'taki evinde üç kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.