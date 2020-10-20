Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sandıktan zaferle çıkarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, seçimlerin ardından babası Rüstem Tatar'ın elini öpmeye gitti. DHA'nın görüntülediği duygu dolu anlarda, tüm aile bir araya geldi. Babası Rüstem Tatar'ın, ülkenin ilk Maliye Bakanı olduğunu ifade eden Tatar, aile olarak ülkenin geleceği ile ilgili çalıştıklarını dile getirdi.



'EGEMENLİK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin Kıbrıs'tan koparılmaya çalışıldığını kaydeden Tatar, "Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kendi egemenliğimize çok önem vermekteyim. Babam da bana bunu çok söylemiştir. Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi için davaya sahip çıkacağız" dedi. Tatar, "Doğru yol, Türkiye ile iyi ilişkiler ve dünyaya karşı hakkımızı talep etmektir. Bizler vefalı insanlarız, Türkiye'ye gönülden bağlıyız. Bu da böyle devam edecek" dedi.



'TÜRKOĞLU TÜRKÜZ'

Tatar ayrıca "Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini çiğnetmem. Rumlar Ada'da bir çözüm istemiyor. Artık yeter, yepyeni bir gelecek için onurlu bir çözüm istiyoruz" dedi. Baba Tatar ise "Ersin, milli duyguları yüksek bir evlat. Oğlumla iftihar ediyorum. Aile olarak Türkiye'ye bağlıyız. Ersin bir gün şöyle bir cümle kullandı 'Biz Türkoğlu Türk, Tataroğlu Tatarız' dedi. Bizler Kırım'dan gelen aileyiz" dedi.



DİPLOMATLAR KKTC'DE

Türkiye'nin seçimlere müdahale etmediğini ifade eden Tatar, "Bu haksız bir eleştiridir. Kıbrıs Türk halkı sandığa gitti oyunu kullandı. Başka emperyalist güçler de burada çok uğraştılar. Son iki ayda binin üzerinde yabancı diplomatlar Güney'den KKTC'ye geçti" dedi.

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'DÜNYAYA AÇIK BİR MESAJ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik KKTC'deki seçim sonucuna ilişkin "KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür. Kıbrıs Türkleri, KKTC'nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunmasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Ersin Tatar'ı KKTC Cumhurbaşkanlığı'na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir" dedi.



'TÜRKİYE YANINIZDA'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi. Akar, Türkiye'nin KKTC ve Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olduğunu ifade etti.



'MİLLİ İRADEYE SAYGI DUYUN'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

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