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’de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

Korona virüsün merkezi olarak anılmaya başlanan 'de hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Yapılan açıklamaya göre salgından ölenlerin sayısı 226 bin 263’e yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:24 Son Güncelleme: 21.10.2020 17:41 ABONE OL
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

ABD'de her gün vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanıyor. Son 24 saatte yapılan açıklamalar ve vakalardaki artış tedirginlik yaratttı.

226 BİN KİŞİ SALGINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 226 bin 263 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 523 bin 602 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 547 bin 469 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
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