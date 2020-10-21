Almanya’da şoke eden son dakika gelişmesi! Whatsapp yazışmalarını okuyacaklar

Alman hükümeti aldığı son dakika kararıyla şifreli kişisel verileri de içeren whatsapp yazışmaları başta olmak üzere sosyal platformlar, bireysel telefon uygulamaları gibi birçok alanda istihbarat faaliyeti kapsamında takibin gerçekleştirilmesine onay verdi. Avrupa'da haberi alan insan hakları savunucuları ayaklansa da konuyla ilgili bir geri adım haberi gelmedi.

Hükümet sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer tarafından yapılan resmi açıklamada Alman İçişleri Bakanlığının en yaygın yazışma programı olan ve uçtan uca şifreleme tekniği ile mahrem hale getirilen Whatsapp yazışmaları başta olmak üzere sayısız yazışma programında insanların görüşmeleri takip edilecek ve bu yasal istihbarat faaliyetleri içerisinde yer alacak.

İşte çarpıcı kararın ayrıntıları;