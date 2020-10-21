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, 'a ait 3 İHA'yı düşürdü

ordusu, 'ı bozguna uğratmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu bu kez de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:51 Son Güncelleme: 21.10.2020 17:59 ABONE OL
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün resmi bir açıklama yaptı. Bakalıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 12.55-13.30'da Ermenistan'a ait 3 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.

3 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, İHA'lardan 2'sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah 1, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.

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Azerbaycan, Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdü
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