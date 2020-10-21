Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi: Türk profesör tarafından geliştirildi! Uygulanmaya başlıyor

Gönüllü olarak başvuran sağlık çalışanı olanlar da var ama olmayanlar da var. Zaten bununla ilgili şu anda bir liste var elimizde. Biz daha önce tespit etmiştik bunları. Randevu saatlerinde gelip aşılarını olacaklar. Kasım ayının üçüncü haftası herkesin aşıları bitmiş olacak. Bu aşı dünyada 35 bin kişide kullanıldı. Şimdiye kadar bildirilen ciddi bir yan etki ortaya çıkmadı" diye konuştu.