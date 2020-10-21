ABD seçimleri öncesi çarpabilir! Dünyayı bekleyen göktaşı tehlikesi...

Son dakika haberler… Yaptığı bilim şovları ile dünya çapında ün kazanan astrofizikçi Neil deGrasse çarpıcı bir açıklamaya daha imza attı. 3 Kasım tarihinde gerçekleşeceği bilinen ABD seçimlerinin bir gün öncesinde dünyaya göktaşı çarpabileceği iddiası büyük ses getiren bilim insanı göktaşının saatte 46 bin kilometre hızla yaklaştığını ifade etti…

ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİ DÜNYA'YI BEKLEYEN TEHLİKE

Bilim dünyası yine ünlü astrofizikçi Neil deGrasse tarafından gelen son dakika açıklaması ile sarsıldı. ABD başkanlık seçimlerine günler kala ünlü bilim insanı bu kez de dünyaya yaklaşmakta olan bir göktaşından bahsetti. Yaklaşık olarak çapının bir buzdolabı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bu meteorun seçimden bir gün önce dünyaya çarpabileceğini açıkladı…