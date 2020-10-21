ABD seçimleri öncesi çarpabilir! Dünyayı bekleyen göktaşı tehlikesi...

Son dakika haberler… Yaptığı bilim şovları ile dünya çapında ün kazanan astrofizikçi Neil deGrasse çarpıcı bir açıklamaya daha imza attı. 3 Kasım tarihinde gerçekleşeceği bilinen ABD seçimlerinin bir gün öncesinde dünyaya göktaşı çarpabileceği iddiası büyük ses getiren bilim insanı göktaşının saatte 46 bin kilometre hızla yaklaştığını ifade etti…
ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİ DÜNYA'YI BEKLEYEN TEHLİKE
Bilim dünyası yine ünlü astrofizikçi Neil deGrasse tarafından gelen son dakika açıklaması ile sarsıldı. ABD başkanlık seçimlerine günler kala ünlü bilim insanı bu kez de dünyaya yaklaşmakta olan bir göktaşından bahsetti. Yaklaşık olarak çapının bir buzdolabı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bu meteorun seçimden bir gün önce dünyaya çarpabileceğini açıkladı…
ÜNLÜ ASTROFİZİKÇİDEN KORKUTAN AÇIKLAMA
Bilim dünyası astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın açıklamalarını konuşuyor. Zira Tyson, ABD Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce Dünya'ya göktaşı düşebileceğini iddia etti.
ABD SEÇİMLERİNDEN ÖNCE ÇARPABİLİR
Bilim dünyası astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın açıklamalarını konuşuyor. Zira Tyson, ABD Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce Dünya'ya göktaşı düşebileceğini iddia etti.
BUZDOLABI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Ancak Tyson'a göre, yaklaşık olarak buzdolabı çapında olan göktaşı gezegenimize ciddi bir hasar yaratacak kadar büyük değil.
NASA AÇIKLAMIŞTI! "ÇARPIŞMA İHTİMALİ YÜZDE 1'DEN AZ"
NASA da daha önce göktaşının Dünya'ya yöneldiğini duyurmuş ancak çarpışma ihtimalini yüzde 1'den daha az olarak belirlemişti. Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.
Kaynak: NTV