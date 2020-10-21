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’dan Ay’a telefon şebekesi

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
NASA’dan Ay’a telefon şebekesi
Finlandiyalı Nokia şirketi tarafından, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) 14.1 milyon dolarlık (yaklaşık 110 milyon lira) destekle, Ay'ın yüzeyine 4G telefon şebekesi kurulacağı kaydedildi. NASA'nın 2024 yılında Ay'a yeniden insan gönderme ve Artemis programı ile burada daha uzun süreli keşif yapma çabalarının bir parçası olan şebeke kurulumunun insanoğlu Ay'a gitmeden önce tamamlanması amaçlanıyor. Reuters haber ajansına göre Nokia'nın, 2022 yılı sonuna doğru Ay yüzeyindeki ilk kablosuz genişbantlı iletişim sistemini kurması bekleniyor.
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NASA’dan Ay’a telefon şebekesi
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