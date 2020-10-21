Rusya'yı karıştıran görüntüler! Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi tepki çekti

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'yı karıştıran görüntüler! Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi tepki çekti

Dünya koronavirüs kabusuyla baş etmeye çalışırken aşı çalışmalarında da ciddi ilerleme kaydediliyor. Diğer yandan yerkürede bu ölümcül virüs nedeniyle en fazla can kaybı yaşayan 'dan olay görüntüler geldi. Son dakika haberinin ulaştığı Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un internete düşen doğum günü partisi halkı tarafından büyük tepki çekti. İşte son dakika haberinin görüntüleri ve diğer detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:58 ABONE OL
Korona virüsünün en şiddetli vurduğu ülkelerden biri olan Rusya Federasyonu'nda başkent Moskova olmak üzere birçok bölgede durum kritik düzeyde. Öte yandan ülkede yeni tedbirlerin getirilmesinden sonra internete düşen bir doğum günü partisi ortalığı ayağa kaldırdı. Rusya'nın en etkili isimlerinden olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, 17 Ekim tarihinde 53 yaşına girdi. Peskov'un doğum günü partisi Korona virüsün en çok görüldüğü başkent Moskova'daki bir gece kulübünde yapıldı. Partiye Philip Kirkorov, Nikolay Baskov, Stas Mikhailov, Grigory Leps, Emin Agalarov, Lyubov Uspenskaya'nın yanı sıra RT/Sputnik Müdürü Ermeni asıllı Margarita Simonyan'da katıldı. Birçok ünlü sanatçı partide konser verirken partiye katılanlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak sabah saatlerine kadar eğlenerek dans etti. Alkol tüketiminin de oldukça fazla olduğu partide katılımcıların hiçbirinde maske görülmedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ OLAY OLDU!
4 gün önce Moskova'da yapılan doğum günü partisinde Peskov pastasının mumlarını üflerken birçok kişi o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Partiden sonra bazı kişiler doğum günü partisinin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Görüntülerin internete düşmesi ile birlikte Rus medyası görüntüleri haberleştirip Peskov'u sorumsuzlukla suçladı. Birçok Rus doğum günü partisinin görüntülerini paylaşarak Peskov'a tepki gösterdi. Ruslar görüntüleri paylaşarak, "Bizi izole bir hayata mahkum eden devlet yöneticilerinin partilerde boy göstermesine tahammül edemeyiz" şeklinde duruma tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise internette yayınlanan görüntülerle ilgili henüz açıklama yapmadı.

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Rusya'yı karıştıran görüntüler! Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi tepki çekti
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