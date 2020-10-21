Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'da polis şiddetine karşı başlatılan gösterilerde şoke edici bir gelişme yaşandı. Göstericiler bir hapishaneyi bastıktan sonra 2 binden fazla mahkumun kaçmasını sağladı. Göstericiler, Hırsızlık Önleme Ekibi (SARS) olarak bilinen bir polis biriminin adam kaçırma, taciz ve gasp iddiaları üzerine yaklaşık iki hafta boyunca ülke çapında günlük protestolara katıldı. Dün, eyalet valisinin 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve şehre çevik kuvvet polisi konuşlandırdığı görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: 2 BİN MAHKUM KAÇTI!

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine karşı devam eden protesto gösterileri sırasında Lagos'ta silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden iki bine yakın mahkum firar etti.

