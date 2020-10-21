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: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkeden gelen haberine 'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis şiddetine karşı protestolar, eyalet çapında bir sokağa çıkma yasağına rağmen Salı günü kanlı bir hal aldı ve görgü tanıkları çok sayıda göstericinin askerler tarafından vurulduğunu söyledi. Son olarak 2 bin mahkumun hapisten kaçırılması ve halkın içine karışması ülkede şok etkisi yarattı! İşte, Nijerya'da yaşanan gelişmeler ve hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:29 ABONE OL
Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

'da polis şiddetine karşı başlatılan gösterilerde şoke edici bir gelişme yaşandı. Göstericiler bir hapishaneyi bastıktan sonra 2 binden fazla mahkumun kaçmasını sağladı. Göstericiler, Hırsızlık Önleme Ekibi (SARS) olarak bilinen bir polis biriminin adam kaçırma, taciz ve gasp iddiaları üzerine yaklaşık iki hafta boyunca ülke çapında günlük protestolara katıldı. Dün, eyalet valisinin 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve şehre çevik kuvvet polisi konuşlandırdığı görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: 2 BİN MAHKUM KAÇTI!

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine karşı devam eden protesto gösterileri sırasında Lagos'ta silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden iki bine yakın mahkum firar etti.

Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Manga, yaptığı açıklamada, kalabalık bir silahlı grubun Lagos'ta iki cezaevini basıp görevlileri zapt ettiğini belirtti. Manga, cezaevlerinde yapılan yoklamada 1993 mahkumun kaybolduğunu kaydetti.


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu ise eyalette SARS'a karşı devam eden protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesi nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.


Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

GÖSTERİLER TÜM ÜLKEYE YAYILDI
'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

GEÇEN HAFTA DA 200 MAHKUM FİRAR ETMİŞTİ
Edo eyaletinde de dün protestocuların bir cezaevine düzenlediği baskında yaklaşık 200 mahkum firar etmişti.

Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, dün erken saatlerde farklı bölgelerde askerler konuşlandırılırken Edo ve Osun gibi eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

.

Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

.

Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

.

Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Son Dakika: 2 bin mahkum hapisten kaçtı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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