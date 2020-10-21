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Son dakika haberi: - cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor

Son dakika haberi | ordusu Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Ermeni ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Ayrıca Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 08:48 Son Güncelleme: 21.10.2020 09:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor

Son dakika haberi: ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Zengilan, Fuzuli, Cebrayil, Hocavend bölgelerine bağlı 24 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını da açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. ;ite Azerbaycan- geriliminde son dakika gelişmeler ve cephe hattında son durum...

Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor

güçlerinin ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

ordusunun, ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor

AZERBAYCAN ORDUSU TÜM CEPHE BOYUNCA KONTROLÜ ELİNDE TUTUYOR

Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun ordusunca imha edildiği vurgulandı.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da ordusunun Terter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor

ZENGİLAN ŞEHRİ VE 24 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslenişte Zengilan, Fuzuli, Cebrayil, Hocavend bölgelerine bağlı 24 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını da açıkladı. Aliyev açıklamasında, Fuzuli bölgesinde Dordçinar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veyselli, Yukarı Aybasanlı köyleri, Cebrayil ilçesinde Sarafşa, Hasanqaydı, Fuganli, İmambağı, Daş Veyselli, Ağtepe, Yarahmedli köyleri.

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Hocavend bölgesinde Ağcakend, Mülküdere, Daşbaşı, Güneşli, Vang köyleri. Zengilan bölgesinde Haval, Zarnalı, Memmedbeyli, Hakari, Şerifan, Muğanlı köyleri ve Zangilan şehri. Zangilan bizim! Karabağ bizim!" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor
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