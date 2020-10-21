Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Zengilan, Fuzuli, Cebrayil, Hocavend bölgelerine bağlı 24 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını da açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. ;ite Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son dakika gelişmeler ve cephe hattında son durum...
Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
AZERBAYCAN ORDUSU TÜM CEPHE BOYUNCA KONTROLÜ ELİNDE TUTUYOR
Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı.
Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.
ZENGİLAN ŞEHRİ VE 24 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslenişte Zengilan, Fuzuli, Cebrayil, Hocavend bölgelerine bağlı 24 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını da açıkladı. Aliyev açıklamasında, Fuzuli bölgesinde Dordçinar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veyselli, Yukarı Aybasanlı köyleri, Cebrayil ilçesinde Sarafşa, Hasanqaydı, Fuganli, İmambağı, Daş Veyselli, Ağtepe, Yarahmedli köyleri.
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Hocavend bölgesinde Ağcakend, Mülküdere, Daşbaşı, Güneşli, Vang köyleri. Zengilan bölgesinde Haval, Zarnalı, Memmedbeyli, Hakari, Şerifan, Muğanlı köyleri ve Zangilan şehri. Zangilan bizim! Karabağ bizim!" ifadelerini kullandı.