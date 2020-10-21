Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuyor

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.