Son dakika haberi: Çekya'da ikinci kez karantina ilan edildi! Yarından itibaren uygulanacak

POLONYA, AVUSTURYA VE SLOVAKYA'DA HIZLI ARTIŞ SÜRÜYOR

Polonya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 40 yeni vaka görüldü. Bu sayının ülkede virüsün görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka olduğu bildirildi.

Toplamda 202 bin 579 vakanın tespit edildiği Polonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 artarak 3 bin 851'e çıktı.

Avusturya makamlarından paylaşılan son bilgiler doğrultusunda, son bir günde 1958 ile en yüksek günlük vakanın tespit edildiği ülkede, toplamda virüs bulaşan kişi sayısı 69 bin 409'a, ölü sayısı ise 11 artarak 925'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 202 ile en yüksek günlük vakanın görüldüğü Slovakya'da, toplam vaka sayısı 33 bin 602'ye yükselirken 98 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.