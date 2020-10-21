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Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili çarpıcı keşif! Antikorlarla bloke edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 'ın başrol oyuncusu ile aynı reseptörü kullanırken bu kadar hızlı yayılım göstermesinin nedenini araştıran bilim insanları çarpıcı bir keşifte bulundu. 'un yüzeyinde fazladan bir parçası olduğu ve bu parçanın, , ve kuş gribinin çok patojenik türleri dahil birçok yıkıcı insan virüsünde bulunduğu açıklandı. Yapılan yeni keşifte covid-19'daki bu fazladan parçanın, solunum yolu, damarlar ve sinirlerde bol miktarda bulunan neuropilin-1 reseptörüne bağlanabildiğini ortaya koyuldu. Bu keşif doğrultusunda çalışma yürüten uluslararası ekip, neuropilin-1'i antikorlarla bloke etti ve laboratuvar hücre kültürlerinde enfeksiyonu önemli ölçüde azaltmayı başardı.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:10 Son Güncelleme: 21.10.2020 16:19 ABONE OL
Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili çarpıcı keşif! Bloke edildi

Son dakika haberi: Coronavirüste çarpıcı keşif! Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), insan hücrelerini etkili biçimde enfekte etmek için Neuropilin-1 adlı bir reseptörü kullanabildiği tespit edildi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili çarpıcı keşif! Bloke edildi

FARKLI BİÇİMDE YAYILIM GÖSTERİYOR

NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine göre keşif, Münih Teknik Üniversitesinde görevli Mika Simons liderliğindeki nörologlar ve Helsinki Üniversitesinden virolog Giuseppe Balistreri öncülüğünde yapıldı.

Balistreri'nin ekibi, -CoV-2'nin (Kovid-19), 2003 yılında patlak veren salgının başrol oyuncusu SARS-CoV (SARS) ile aynı reseptörü, yani ACE2'yi kullanırken nasıl böyle farklı biçimde yayılım gösterdiğine odaklandı.

Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili çarpıcı keşif! Bloke edildi

VİRÜSÜN SİVRİ UÇLARI

Bu farklılığın nedenini çözmek isteyen bilim insanları, viral yüzey proteinlerini, bir diğer deyişle virüsün sivri uçlarını inceledi.

Balistreri, "eski akrabasıyla kıyaslandığında yeni tip koronavirüsün, yüzey proteinlerine 'fazladan bir parça' katmış olduğunu, bu parçanın, , ve kuş gribinin çok patojenik türleri dahil birçok yıkıcı insan virüsünde bulunduğunu" açıkladı.

Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili çarpıcı keşif! Bloke edildi

CORVİD-19'DAKİ FAZLA PARÇA...

Bu bulgudan yola çıkan bilim insanları, Fin biyokimya Profesörü Ari Helenius ve Estonya'da Tartu Üniversitesinde görevli kanser biyoloğu Profesör Tambet Teesalu iş birliğinde -CoV-2'deki bu fazladan parçanın, solunum yolu, damarlar ve sinirlerde bol miktarda bulunan neuropilin-1 reseptörüne bağlanabildiğini ortaya koydu.

Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili çarpıcı keşif! Bloke edildi

ENFEKSİYONU AZALTMAYI BAŞARDI

Bu keşif doğrultusunda çalışma yürüten uluslararası ekip, neuropilin-1'i antikorlarla bloke etti ve laboratuvar hücre kültürlerinde enfeksiyonu önemli ölçüde azaltmayı başardı.

Balistreri, "ACE2'yi hücreye girişi sağlayan bir kapı gibi düşünürseniz, bu durumda neuropilin-1 virüsü o kapıya yönlendiren faktör olabilir. ACE2, birçok hücrede çok düşük seviyelerde dışa vurulur. Bu nedenle virüsün kapıları bulması kolay değildir. Neuropilin-1 gibi diğer faktörler de virüsün kapıyı bulmasına yardım edebilir." değerlendirmesini yaptı.

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Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili çarpıcı keşif! Antikorlarla bloke edildi
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