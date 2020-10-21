Son Dakika: O ismin corona virüs testi pozitif çıktı! Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ülkesine şok!

Çek hükümeti, Çarşamba günü düzenlenen acil bir toplantıda koronavirüsün yayılmasını engellemek için ek önlemleri masaya yatırdı. Twitter üzerinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada "Şu anda hükümetin acil oturumu devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin Çek Cumhuriyeti'nde yayılmasını daha etkin bir şekilde engellemesi ve son günlerdeki olumsuz gelişmeyi durdurması gereken yeni kriz önlemleri için öneriler tartışılıyor" denildi.

Çek Cumhuriyeti'ndeki yetkililer Salı günü 11.984 yeni koronavirüs enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı ve bu, rekor seviyedeki en yüksek günlük artış olarak ülke tarihine geçti.