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: O ismin corona virüs testi pozitif çıktı! Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ülkesine şok!

Çek Cumhuriyeti’nden haberi geldi. Çek sözcüsü Eva Gregorova Çarşamba günü verdiği demeçte, Çek Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Hamacek aynı zamanda İçişleri Bakanı ve Covid-19 da dahil olmak üzere kriz durumlarıyla ilgilenmekle görevli bir hükümet organı olan Merkezi Kriz Dairesi’nin başkanı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:32 Son Güncelleme: 21.10.2020 16:34 ABONE OL
Son Dakika: O ismin corona virüs testi pozitif çıktı! Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ülkesine şok!

Çek hükümeti, Çarşamba günü düzenlenen acil bir toplantıda koronavirüsün yayılmasını engellemek için ek önlemleri masaya yatırdı. Twitter üzerinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada "Şu anda hükümetin acil oturumu devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin Çek Cumhuriyeti'nde yayılmasını daha etkin bir şekilde engellemesi ve son günlerdeki olumsuz gelişmeyi durdurması gereken yeni kriz önlemleri için öneriler tartışılıyor" denildi.

Çek Cumhuriyeti'ndeki yetkililer Salı günü 11.984 yeni koronavirüs enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı ve bu, rekor seviyedeki en yüksek günlük artış olarak ülke tarihine geçti.

Son Dakika: O ismin corona virüs testi pozitif çıktı! Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ülkesine şok!

Çek sağlık yetkilileri tarafından Çarşamba günü erken saatlerde açıklanan verilere göre, ülkede salgının başlamasından bu yana en az 193.946 vaka tespit edildi ve en az 1.619 kişi öldü.

Son Dakika: O ismin corona virüs testi pozitif çıktı! Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ülkesine şok!

Çek Cumhuriyeti, Avrupa'nın Mart ayındaki ilk Covid-19 dalgasında, bir başarı öyküsü kaydetmişti. Ancak yaz sonunda vaka sayıları düştükten sonra kurallar gevşetildi. Son dönemlerde ise ülke enfeksiyon sayısı ile başa çıkmak için mücadele ediyor.

Son Dakika: O ismin corona virüs testi pozitif çıktı! Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ülkesine şok!

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'ne göre Çek Cumhuriyeti, son 14 günde 100.000 kişi başına 900'den fazla enfeksiyonla Avrupa'daki en kötü enfeksiyon oranına sahip ülke.

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Son Dakika: O ismin corona virüs testi pozitif çıktı! Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ülkesine şok!
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