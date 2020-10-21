Son Dakika: O ismin corona virüs testi pozitif çıktı! Corona virüsü vaka sayısı ile başı dertte olan Avrupa ülkesine şok!

Çek hükümeti, Çarşamba günü düzenlenen acil bir toplantıda koronavirüsün yayılmasını engellemek için ek önlemleri masaya yatırdı. Twitter üzerinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada "Şu anda hükümetin acil oturumu devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin Çek Cumhuriyeti'nde yayılmasını daha etkin bir şekilde engellemesi ve son günlerdeki olumsuz gelişmeyi durdurması gereken yeni kriz önlemleri için öneriler tartışılıyor" denildi.
Çek Cumhuriyeti'ndeki yetkililer Salı günü 11.984 yeni koronavirüs enfeksiyonu tespit edildiğini açıkladı ve bu, rekor seviyedeki en yüksek günlük artış olarak ülke tarihine geçti.
Çek sağlık yetkilileri tarafından Çarşamba günü erken saatlerde açıklanan verilere göre, ülkede salgının başlamasından bu yana en az 193.946 vaka tespit edildi ve en az 1.619 kişi öldü.
Çek Cumhuriyeti, Avrupa'nın Mart ayındaki ilk Covid-19 dalgasında, bir başarı öyküsü kaydetmişti. Ancak yaz sonunda vaka sayıları düştükten sonra kurallar gevşetildi. Son dönemlerde ise ülke enfeksiyon sayısı ile başa çıkmak için mücadele ediyor.
Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'ne göre Çek Cumhuriyeti, son 14 günde 100.000 kişi başına 900'den fazla enfeksiyonla Avrupa'daki en kötü enfeksiyon oranına sahip ülke.