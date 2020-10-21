Son Dakika: Virüs kargo kolisinden yayılmış! Kargo görevlileri corona virüsü tedavisi olmaya gidince...

Corona virüs salgını ile ilgili dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Çin'de kurulan bir sağlık komisyonu tarafından kritik bir açıklama yapıldı. Ülkede salgında yaşananların analiz edildiği raporların en sonuncusunda, corona virüsün bir bölgede kargo kolileri ile yayıldığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre kargo paketleri üzerindeki virüslerden enfekte olan işçiler, kaptıkları virüsü hastanede yaydılar!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken ve virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgının kontrollü seyir izlediği görülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 717 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bin 914'e yükseldi.