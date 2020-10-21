Son dakika: Yemen'de Türk Kızılay yetkilisine silahlı saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklama şu şekilde;

Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin biran önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz.

Bu elim hadiseden ötürü Ali Can Budak'a acil şifalar, tüm Türk Kızılay camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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