500 bin doları aldı 17 rehineyi bıraktı

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde öğle saatlerinde bir bankaya giren ve 19 kişiyi rehin alan saldırgan, rehineler karşılığında 500 bin dolar para istedi. Olay yerine polis özel kuvvetleri gönderildi. Irakli Kvaratskhelia adında bir rehine üzerinden taleplerini bir Gürcü televizyon kanalına ileten soyguncu, polislerin banka binasından uzaklaşmadığı sürece rehineleri öldürmeye başlayacağını söyledi. Saldırganın talebinden sonra bankanın çevresindeki güvenlik güçlerinin zırhlı araçları çekildi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ilerleyen saatlerde talep ettiği 500 bin doları getiren polis ve iki rehineyi yanına alarak bir araçla olay yerinden uzaklaştı, 17 rehineyi ise serbest bıraktı. Soyguncu ve yanına aldığı 3 rehinenin ne tarafa gittiği henüz bilinmiyor.