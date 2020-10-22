ABD'de Trump ve Biden'ın Kovid-19 testleri 'negatif' çıktı

ABD'de bu akşam canlı yayın tartışmasında Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden karşı karşıya gelecek. Bu tartışma öncesi Trump ve Biden'a korona virüs testi yapıldı.

İLK TARTIŞMA SONRASI TRUMP KORONA VİRÜSE YAKALANMIŞTI

29 Eylül'deki ilk canlı yayın tartışmasından kısa süre sonra Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından, bu akşamki tartışma için her iki aday da test yaptırdı.

"TRUMP VE BİDEN'IN TESTİ NEGATİF ÇIKTI"

Biden kampanyasından yapılan açıklamada, Biden'ın testinin "negatif" çıktığı duyuruldu. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da Trump'ın uçağı tartışmanın yapılacağı Tennessee eyaletine indikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda Trump'a test yaptırdık ve sonuç negatif." dedi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine 12 gün kala Trump ve Biden, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesinde karşı karşıya gelecek. Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD) yaptığı açıklamaya göre, tartışma Kovid-19 ile mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik olmak üzere toplam 6 konu başlığında yapılacak.

REKLAMSIZ YAYINLANACAK

Toplamda 90 dakika sürecek tartışmada, her konu başlığı için 15'er dakika ayrılacak ve her konu başlığının başında adaylara 2'şer dakikalık açılış konuşması süresi tanınacak. Tartışma, reklamsız olarak yayımlanacak.

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