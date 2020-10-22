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ABD’nin kahramanı Erzincanlı tamirci

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
ABD’nin kahramanı Erzincanlı tamirci
ABD medyası, New York'ta canını tehlikeye atarak su kanalına düşen yaşlı bir çifti kurtaran Türk vatandaşını kahraman ilan etti. Long Island bölgesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği araç yoldan çıkarak bariyerleri aşıp kanala uçtu. Olaya tanık olan Türk vatandaşı Erzincanlı oto tamircisi Mustafa Tosun, çifti kurtarmak için suya atladı. 78 yaşındaki Joseph ve 76 yaşındaki Delores Abitabile çifti, Tosun tarafından kurtarıldı. Olay anının kamera görüntüleri Amerikan medyasında yayınlandı. Tosun "Yaşlı adam 'yüzme bilmiyorum' diye bağırıyordu. Baktım, kimse ilgilenmiyor. Hemen suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim" dedi. DIŞ HABERLER
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ABD’nin kahramanı Erzincanlı tamirci
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