Son dakika haberi: Corona virüse karşı aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti! Dünya onu konuşuyor...

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri her gün gelmeye devam ederken, son olarak Oxford Üniversitesi'nde yaşanan olay dünyanın gündemine oturdu. Aşı çalışmalarını sürdüren Oxford Üniversitesi'nde gönüllü olarak denemeyi kabul eden hasta hayatını kaybetti. Duyuru, Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı tarafından yapıldı. İşte detaylar;
Oxford Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
İşte detaylar;
HENÜZ 28 YAŞINDAYDI
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.
Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise 'COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar' olduğu ifade edildi.