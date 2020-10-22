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Fransa Macron, Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü

Fransa , 'te Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede konusu ele alındı. Macron ayrıca Sarkisyan ile görüşmeden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda bir görüşme de yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 23:21 Son Güncelleme: 22.10.2020 23:29 ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir araya geldi. Taraflar bir toplantı gerçekleştirdi.

DAĞLIK KARABAĞ KONUSU ELE ALINDI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ele alındı.

ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Macron, Sarkisyan ile bir araya gelmeden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Emmanuel Macron ve Sarkisyan arasındaki görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü
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