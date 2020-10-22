Kadınlarda etkileri daha uzun sürüyor

King's College London uzmanlarının araştırmasına göre Kovid-19'a yakalanan kadınlarda semptomlar daha uzun sürebiliyor.Vakalar 1 milyonu aştı.Son 24 saatte 16 bin 319 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.717 kişi daha öldü.Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka var.Brezilya'da 661, Arjantin'de 384, Meksika'da 555, Kolombiya'da 170 kişi daha öldü.Can kaybı 40 bini aştı.5 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 312 kişi hayatını kaybetti.Günlük vakalar 11 bini aşınca yine karantina ilan edildi.Vaka artışları sürüyor. 5 bin 596 yeni vaka saptandı.