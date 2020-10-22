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Kadınlarda etkileri daha uzun sürüyor

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Kadınlarda etkileri daha uzun sürüyor
İngiltere: King's College London uzmanlarının araştırmasına göre Kovid-19'a yakalanan kadınlarda semptomlar daha uzun sürebiliyor.
İspanya: Vakalar 1 milyonu aştı.
Rusya: Son 24 saatte 16 bin 319 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Hindistan: 717 kişi daha öldü.
Çin: Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka var.
Latin Amerika: Brezilya'da 661, Arjantin'de 384, Meksika'da 555, Kolombiya'da 170 kişi daha öldü.
Afrika: Can kaybı 40 bini aştı.
İran: 5 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 312 kişi hayatını kaybetti.
Çekya: Günlük vakalar 11 bini aşınca yine karantina ilan edildi.
İsviçre: Vaka artışları sürüyor. 5 bin 596 yeni vaka saptandı.
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Kadınlarda etkileri daha uzun sürüyor
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