Kadınlarda etkileri daha uzun sürüyor

İngiltere:
King's College London uzmanlarının araştırmasına göre Kovid-19'a yakalanan kadınlarda semptomlar daha uzun sürebiliyor.
İspanya:
Vakalar 1 milyonu aştı.
Rusya:
Son 24 saatte 16 bin 319 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Hindistan:
717 kişi daha öldü.
Çin:
Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka var.
Latin Amerika:
Brezilya'da 661, Arjantin'de 384, Meksika'da 555, Kolombiya'da 170 kişi daha öldü.
Afrika:
Can kaybı 40 bini aştı.
İran:
5 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 312 kişi hayatını kaybetti.
Çekya:
Günlük vakalar 11 bini aşınca yine karantina ilan edildi.
İsviçre:
Vaka artışları sürüyor. 5 bin 596 yeni vaka saptandı.