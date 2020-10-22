NATO’dan dayanışma vurgusu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla bugün ve yarın yapılacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndaki ilk günün ardından basın toplantısı düzenledi. İlk günün sonunda alınan kararları duyuran Stoltenberg, NATO ülkelerinin dayanışmasına vurgu yaptı. Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun kara, deniz, hava, siber ve uzay gibi tüm alanlarda üstünlüğünü korumaya kararlı olduğunun altını çizdi. Stoltenberg, aynı zamanda NATO Savunma Bakanlarının Almanya'nın Ramstein kentindeki Müttefik Hava Komutanlığı'nda yeni bir NATO Uzay Merkezi kurma kararı aldıklarını açıkladı. Güçlü ordular ile dirençli toplumlar arasında var olan bağlantıya vurgu yapan Genel Sekreter, NATO'nun müttefikler için asgari dayanıklılık standartlarını belirlemesi de dahil olmak üzere önemli bir rol oynadığını aktardı. Stoltenberg, Bakanların NATO liderlerinin gelecek yıl bir araya geldiğinde müttefiklerin dayanıklılık taahhütlerini güçlendirmeyi kabul ettiklerini ifade etti.Stoltenberg, İttifak genelinde daha adil yük paylaşımına yönelik ilerleme kaydedilmeye devam edildiğini belirtti. Stoltenberg, "2020'nin Avrupalı Müttefikler ve Kanada'nın art arda savunma harcamalarının arttığı altıncı yıl olacak ve bu yıl reel olarak yüzde 4,3 oranında artacak'' dedi.NATO Savunma Bakanları yarın da ikinci gün toplantıları kapsamında görüşmelere devam edecek. İkinci günün gündeminde Afganistan ve Irak misyonlarının ele alınması bekleniyor.