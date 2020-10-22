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Son dakika: 'den Karabağ açıklaması

Son dakika haberine göre; Dağlık Karabağ'a barış gücü ve gözlemci gönderilmesine karşı değiliz ancak biz kendi şartlarımızı sunacağız

Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:50 Son Güncelleme: 22.10.2020 14:00 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Karabağ açıklaması
Son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'a barış gücü ve gözlemci gönderilmesine karşı değilim ancak biz kendi şartlarımızı sunacağız


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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Karabağ açıklaması
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