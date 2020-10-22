Son dakika: Azerbaycan İHA'lara bu ismi verdi! İşgalci Ermenistan'a çok net mesaj...

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Karabağ açıklaması

27 yıl sonra Zengilan’a da Azerbaycan bayrağı

Son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'a barış gücü ve gözlemci gönderilmesine karşı değilim ancak biz kendi şartlarımızı sunacağız