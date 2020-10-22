Son Dakika Haberleri: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

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Son Dakika Haberleri: Canlı yayında tartışması! kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

Ünlü ‘ın yaptığı skandal hareket tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. 1 milyona yakın takipçisi olan fenomeni, canlı yayın platformu olan Twitch’de başka bir YouTuber‘ı feci şekilde darp etti. Videoda bir anda kendini kaybettiği görülen YouTube fenomeni tartışması sonunda canlı yayında olduğunu umursamadan skandal hareketlere imza attı. YouTuber’ın, diğer fenomen kadının kafasını masaya vurduğu ve koltuktan geriye gittiği görülüyor. İşte, o anlara ait tepki toplayan görüntüler.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:55 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:55 ABONE OL
Son Dakika: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

Ünlü bir canlı yayındaki tartışması sonunda kendini kaybetti. Başka bir YouTuber arkadaşını darp eden genç kadının kafasını defalarca masaya vurdu. Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki toplarken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu ve konu yargıya taşındı. Kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenen videoya ilişkin iki isim de bir açıklama yapmadı. İşte o anlara ait görüntüler ve canlı yayında yaşananlar…

Son Dakika: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

Canlı yayın platformu Twitch.tv'de yayın yapan 'Mellstroy' lakaplı Rus Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını darbetti.

Son Dakika Haberi: Skandal çıplak fotoğraf tartışması! Ünlü isim canlı yayında youtuber kızın kafasını defalarca masaya vurdu… | Video

Son Dakika: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI İSTEDİ

Efremova, canlı yayın sırasında Burim'in kendisinden 'güzel bir fiziğe sahip olduğu için' sosyal medya hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını istediğini söyledi.

Son Dakika: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

BAŞINI DEFALARCA MASAYA VURDU

Bunun üzerine 680 bin takipçisi olan Burim, 'böyle bir şey istemediğini' söyleyerek, konuğunun başını birkaç kez üst üste masaya vurdu. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken ağzından ve yüzünden yaralanan Alena Efremova, Burim'den şikayetçi oldu.

Son Dakika: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

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Son Dakika Haberleri: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…
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