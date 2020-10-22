Son Dakika Haberleri: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

Ünlü bir YouTuber canlı yayındaki çıplak fotoğraf tartışması sonunda kendini kaybetti. Başka bir YouTuber arkadaşını darp eden genç kadının kafasını defalarca masaya vurdu. Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki toplarken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu ve konu yargıya taşındı. Kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenen videoya ilişkin iki isim de bir açıklama yapmadı. İşte o anlara ait görüntüler ve canlı yayında yaşananlar…