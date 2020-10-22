Son Dakika Haberleri: Canlı yayında çıplak fotoğraf tartışması! Youtuber kadınının kafasını defalarca masaya vurdu…

Ünlü bir YouTuber canlı yayındaki çıplak fotoğraf tartışması sonunda kendini kaybetti. Başka bir YouTuber arkadaşını darp eden genç kadının kafasını defalarca masaya vurdu. Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki toplarken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu ve konu yargıya taşındı. Kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenen videoya ilişkin iki isim de bir açıklama yapmadı. İşte o anlara ait görüntüler ve canlı yayında yaşananlar…
Canlı yayın platformu Twitch.tv'de yayın yapan 'Mellstroy' lakaplı Rus YouTuber Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını darbetti.
Son Dakika Haberi: Skandal çıplak fotoğraf tartışması! Ünlü isim canlı yayında youtuber kızın kafasını defalarca masaya vurdu… | Video
ÇIPLAK FOTOĞRAFINI İSTEDİ
Efremova, canlı yayın sırasında Burim'in kendisinden 'güzel bir fiziğe sahip olduğu için' sosyal medya hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını istediğini söyledi.
BAŞINI DEFALARCA MASAYA VURDU
Bunun üzerine 680 bin takipçisi olan Burim, 'böyle bir şey istemediğini' söyleyerek, konuğunun başını birkaç kez üst üste masaya vurdu. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken ağzından ve yüzünden yaralanan Alena Efremova, Burim'den şikayetçi oldu.
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