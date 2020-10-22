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Son dakika: 'daki rehine krizinde flaş gelişme! İçeride neler yaşandı?

'daki rehine krizinde flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika habere göre saldırganın kaçtığı açıklandı. Olayla ilgili gelişmeler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Gürcistan'da bir bankaya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi yanına alarak olay yerinden ayrılmasından bir süre sonra onları da serbest bırakarak kaçtı.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:53 Son Güncelleme: 22.10.2020 10:03 ABONE OL
Son dakika: Gürcistan'daki rehine krizinde flaş gelişme! İçeride neler yaşandı?

Son dakika haberi: 'da dün yaşanan rehine krizinde flaş gelişme yaşandı. Onlarca kişiyi içeride rehin tutan saldırganın kaçtığı açıklandı. Polis suçlunun yakalanması için operasyona devam ediyor. Peki içeride neler yaşandı? Saldırganın talepleri ortaya çıktı. İşte rehine kriziyle ilgili detaylar....

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde bir bankaya girerek silah tehdidiyle 500 bin dolar talep eden bir saldırganın dün öğle saatlerde rehin aldığı tüm kişilerin bu sabaha karşı serbest kaldığı belirtildi.

Son dakika: Gürcistan'daki rehine krizinde flaş gelişme! İçeride neler yaşandı?

Saldırganın gece saatlerinde bankadaki diğer tüm rehineleri serbest bırakarak yanına 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi alıp olay yerinden ayrıldığı ifade edilen açıklamada, operasyonla söz konusu polis ve tüm rehinelerin kurtarıldığı bildirildi.

Son dakika: Gürcistan'daki rehine krizinde flaş gelişme! İçeride neler yaşandı?

Açıklamada, suçlunun yakalanması için operasyonun sürdüğü kaydedildi. Saldırganın bankaya girdiğinde toplam 43 kişiyi rehine aldığı vurgulanan açıklamada, daha sonra teker teker onları serbest bıraktığı bildirildi.

boyunca saldırganın 19 kişiyi rehine aldığı biliniyordu.

Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video

Son dakika: Gürcistan'daki rehine krizinde flaş gelişme! İçeride neler yaşandı?

TALEPLERİNİ BİR REHİNE ARACILIĞIYLA İLETTİ

Saldırgan, bir rehine aracılığıyla bir televizyon kanalına yaklaşık 500 bin dolar para talebini iletmiş ve polisler banka binasından uzaklaşmadığı sürece rehineleri öldürmeye başlayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Son dakika: Gürcistan'daki rehine krizinde flaş gelişme! İçeride neler yaşandı?

Saldırganın söz konusu talebinden sonra bankanın çevresindeki güvenlik güçlerinin zırhlı araçları çekilmişti.

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Son dakika: Gürcistan'daki rehine krizinde flaş gelişme! İçeride neler yaşandı?
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