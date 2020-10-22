Son dakika: Gürcistan'daki rehine krizinde flaş gelişme! İçeride neler yaşandı?

Son dakika haberi: Gürcistan'da dün yaşanan rehine krizinde flaş gelişme yaşandı. Onlarca kişiyi içeride rehin tutan saldırganın kaçtığı açıklandı. Polis suçlunun yakalanması için operasyona devam ediyor. Peki içeride neler yaşandı? Saldırganın talepleri ortaya çıktı. İşte rehine kriziyle ilgili detaylar....

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde bir bankaya girerek silah tehdidiyle 500 bin dolar talep eden bir saldırganın dün öğle saatlerde rehin aldığı tüm kişilerin bu sabaha karşı serbest kaldığı belirtildi.