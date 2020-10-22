Son dakika haber: Azerbaycanlı spiker gözyaşlarına hakim olamadı! Zengilan azad olundu

Son dakika gelen haberde işgalci Ermeni güçleri tarafından el konulan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan'ın güçlü ordusu sayesinde kurtarılmaya devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu toprakları için mücadelesini sürdürürken cepheden sevinçli haberler de geliyor.

Azerbaycan, son olarak Zengilan kentini de Ermenistan işgalinden kurtardığını son dakika olarak duyurdu.

Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini sevinç gözyaşları ile böyle sundu | Video

SEVİNÇLİ HABERİ, AĞLAYARAK SUNDU

ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan Günel Mövsümova, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken göz yaşlarına hakim olamadı.







SON DAKİKA! "15 YILDIR BU HABERİ SESLENDİRME ARZUSUYLA YAŞADIM"

Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilan'lı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım." dedi.

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