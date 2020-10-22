Son dakika haberi: Dışişleri'nden Mısır,Yunanistan ve GKRY ortak bildirisine tepki! Tümüyle reddediyoruz

Türkiye'den, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildiriye sert tepki geldi. Bu ülkelerin daha önce de olduğu Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulunduğu bildirinin tümüyle reddedildiği ifade edildi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz.

ASIL NİYETLERİ ORTADA

"Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve işbirliğini desteklemek" amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır.

HEM KENDİ HAKLARIMIZI HEM DE KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Doğu Akdeniz'de gerçek işbirliği, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabilir. Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

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