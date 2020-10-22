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Son dakika haberi 'dan büyük rezillik! 'da camileri ahıra çevirmişler

ordusu,Ermenilerin işgal ettiği topraklarını bir bir geri alıyor. Edinilen son dakika habere göre; İşgalden kurtarılan Zengilan kentinde 'ın camilere verdikleri zarar görüntülendi. Azerbaycan askerleri, Zengilan'da tarihi bir caminin domuz ahırına çevirildiği görüntülere "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:12 Son Güncelleme: 22.10.2020 13:26 ABONE OL
Son dakika haberi Ermenistan'dan büyük rezillik! Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirmişler

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Zengilan'da tarihi bir camiyi domuz ahırına çevirdiği ortaya çıktı | Video

CAMİYİ AHIRA ÇEVİRMİŞLER

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi.

"ALÇAKLARIN YAPTIĞINA BAKIN"

27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü. Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi. Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Azerbaycan'ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu.

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Son dakika haberi Ermenistan'dan büyük rezillik! Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirmişler
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