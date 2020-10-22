Son dakika haberi Ermenistan'dan büyük rezillik! Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirmişler

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı.
Ermenistan'ın işgal ettiği Zengilan'da tarihi bir camiyi domuz ahırına çevirdiği ortaya çıktı | Video
CAMİYİ AHIRA ÇEVİRMİŞLER
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi.
"ALÇAKLARIN YAPTIĞINA BAKIN"
27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü. Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi. Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Azerbaycan'ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu.