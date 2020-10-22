Son dakika haberi: Lübnan'da flaş gelişme! Hükümet kurma görevi o isme verildi

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevi verildi. Hariri yaptığı açıklamada, yeni hükümeti hızlıca kurma sözü verdi.
Lübnan'da hükümet krizine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin eski Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevinin verildiğini duyurdu. Açıklama yapan eski Başbakan Hariri yeni hükümeti hızlıca kuracaklarını söyledi. Tarafsız bir reform hükümeti kuracaklarını aktaran Hariri, "Ekonomimizdeki ve toplumdaki çöküş tehdidini durduracağıma dair Lübnanlılara söz veriyorum" dediLübnan Cumhurbaşkanı Avn yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yaptı Beyrut'taki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti