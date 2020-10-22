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Son dakika haberi: Lübnan'da flaş gelişme! Hükümet kurma görevi o isme verildi

Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından hükümet istifa etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin ekonomik kriz yaşadığını ve buna daha fazla dayanamayacağını belirterek yeni hükümetin bir an evvel kurulması çağrısında bulunmuştu. Edinilen son dakika habere göre; Lübnan'da yeni hükümeti kurması için görevlendirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:13 Son Güncelleme: 22.10.2020 14:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Lübnan'da flaş gelişme! Hükümet kurma görevi o isme verildi

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevi verildi. Hariri yaptığı açıklamada, yeni hükümeti hızlıca kurma sözü verdi.

Lübnan'da hükümet krizine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin eski Başbakanı Saad el-Hariri'ye yeniden hükümet kurma görevinin verildiğini duyurdu. Açıklama yapan eski Başbakan Hariri yeni hükümeti hızlıca kuracaklarını söyledi. Tarafsız bir reform hükümeti kuracaklarını aktaran Hariri, "Ekonomimizdeki ve toplumdaki çöküş tehdidini durduracağıma dair Lübnanlılara söz veriyorum" dedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yaptı Beyrut'taki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Lübnan'da flaş gelişme! Hükümet kurma görevi o isme verildi
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