Son Dakika Haberler: Fast food bağımlılığı hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır evden çıkamıyordu... 30 itfaiyeci zor kurtardı!

İngiltere'nin en şişman adamı 5 yıl sonra evinden çıkarıldı. Her gün 10 bin kalorilik yemek yiyen genç, çikolata, cips, sandviç ve gazlı içecek bağımlısı haline gelmişti. Dün gece çok sayıda itfaiyecinin katıldığı bir kurtarma operasyonuyla üçüncü kattaki yatak odasından büyük bir vinçle aşağı indirildi.
Jason, hastane yatağından verdiği duygusal bir röportajda şunları söyledi:
"Bir santim hareket edemeyeceğim bir noktaya kadar yemek yedim. Ve yardım istemeden evde kaldığım için mutluydum. Kendimi ölüme terk ettim ve kalbimin pes etmesini bekledim. Hayatta benim için hiçbir şeyin kalmadığını hissettim"
Ama sonunda acil servisi aradı ve iki katlı evinden çıkarıldı.
Bu evde fast food bağımlılığı nedeniyle 5 yıldır yatıyordu. Yedi saat süren bir operasyonda onu kaldırmak için büyük bir vinç geldi.
Kurtarma ekipleri onu, evinin yatak odasının penceresini çıkarmak zorunda kaldı. 30'dan fazla itfaiyeci, bu kurtarma operasyonuna katıldı.
Yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Banka kartımı yemek sipariş etmek için kullanıyordum. Çoğunlukla kebap eti ve patates kızartması, bazen de Çin yemeği gibi çeşitli fast food yemekler satın alırdım. Sonra litrelik portakal suyu ve diyet kola içip erken saatlere kadar sandviç ve aburcubur atıştırırdım.
Banka ekstrelerim inanılmaz boyuttaydı. O sırada mide bandı ameliyatı düşünmüştüm ama NHS beni geri çevirdi ve anneme banka kartımı kırıp atmasını söyledi."
SİPARİŞ BAĞIMLILIĞI
Jason, Kent, Dover'dan 65. Carl Thompson'ın 2015'te ölmesinden sonra İngiltere'nin en şişman adamı oldu.
Jason sosyal yardımlarla hayatta kaldı ve hiç çalışmadı. Haftada £ 197,60 İstihdam Destek Ödeneği ve haftalık £ 112,80 Kişisel Bağımsızlık Ödemesi (PIP) alıyor.
Annesi ayrıca, belediye meclisinden ayda 200 sterlin vergi indirimi desteği alıyor.
Jason, anksiyete ile mücadelesinin, kilosunun da kattığı bir iş başvurusunu nasıl imkansız hale getirdiğini anlattı:
"Hiçbir zaman çalışmayı başaramadım. Benim durumumda olmak zor. Bir zamanlar hafta sonu bazı şeyler için başvuracaktım ama bunu yapmamaya karar verdim. Çünkü derinlerde zihinsel ve fiziksel sağlığımın bunu kaldırmayacağını biliyordum. Çok gergin olurum ve istifa ederim diye düşündüm."