Son Dakika Haberler: Fast food bağımlılığı hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır evden çıkamıyordu... 30 itfaiyeci zor kurtardı!

İngiltere'nin en şişman adamı 5 yıl sonra evinden çıkarıldı. Her gün 10 bin kalorilik yemek yiyen genç, çikolata, cips, sandviç ve gazlı içecek bağımlısı haline gelmişti. Dün gece çok sayıda itfaiyecinin katıldığı bir kurtarma operasyonuyla üçüncü kattaki yatak odasından büyük bir vinçle aşağı indirildi.

Jason, hastane yatağından verdiği duygusal bir röportajda şunları söyledi:

"Bir santim hareket edemeyeceğim bir noktaya kadar yemek yedim. Ve yardım istemeden evde kaldığım için mutluydum. Kendimi ölüme terk ettim ve kalbimin pes etmesini bekledim. Hayatta benim için hiçbir şeyin kalmadığını hissettim"

Ama sonunda acil servisi aradı ve iki katlı evinden çıkarıldı.