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Haberler Dünya Haberleri SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti

, uydularının fırlatılışını iptal etti

Amerikan roket, ve mekiği üreticisi , internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunun fırlatılışını iptal etti. Şirketten yapılan açıklamada, yapılması planlanan fırlatışın, 9 roketinin üzerindeki kameranın bozulması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 23:27 Son Güncelleme: 22.10.2020 23:33 ABONE OL
SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti

Açıklamada, arıza sonrası, güvenlik prosedürü gereği tüm roketin teknik muayeneden geçirilmesi gerektiği, bu işlemin ardından fırlatış için yeniden uygun zaman aralığı tespit edileceği belirtildi.

SpaceX, en son 18 Ekim'de Starlink ağının parçası 60 uyduyu, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı. Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'üncü fırlatış olmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti
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