Trump, cumartesi günü Florida'da 'erken oy' kullanacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacağını açıkladı.

24 EKİM'DE ERKEN OY KULLANACAK

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın 24 Ekim Cumartesi günü ikametgahının da kayıtlı olduğu Florida'nın West Palm Beach şehrinde olduğunu belirtti.

FLORİDA SEÇİMLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Florida'da "erken oy" sürecinin pazartesi günü başladığını anımsatan Deere, Trump'ın cumartesi günü oyunu burada kullanacağını kaydetti. Florida aynı zamanda 3 Kasım seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin başında geliyor. Real Clear Politics'e göre, eyalette Biden, Trump'ın 2,1 puan önünde görünüyor.

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