Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'li astronot uzaydan oy kullandı

'li astronot uzaydan oy kullandı

Amerikalı astronot Kate Rubins, 'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için uzaydan elektornik olarak oy verdi. ise Rubins'in fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 22:01 ABONE OL
ABD'li astronot uzaydan oy kullandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Kate Rubins, oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi. NASA ise Rubins'in ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini'' yazısının önündeki gülümseyen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

NASA PAYLAŞTI

NASA astronotu Rubins, 2016 başkanlık seçimlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanmıştı. Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya döndü

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li astronot uzaydan oy kullandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA