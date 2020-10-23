Alman polisinden camiye saygısızlık

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne baskın yapan polisin ayakkabılarıyla içeri girmesi, tepkilere neden oldu. Sabah namazı sırasında polis, aldıkları koronavirüs yardımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla camiye baskın yaptı. Cami Başkanı İdris Kahraman, "Ahıra girer gibi 100 polisle girdiler. Ayakkabıları çıkarmadılar, cemaat namazdayken baskın yaptılar" dedi. Kahraman, olayın camileri ve Müslümanları kamuoyunda farklı gösterme çabasının bir parçası olduğunu belirtti. Baskını kınayan Dışişleri Bakanlığı da Müslüman topluma karşı yapılmış, izahı mümkün olmayan bir hareket olduğunu bildirdi./ BERLİN