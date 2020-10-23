Almanya'da camiye İslamiyet'e hakaret içeren mektup gönderildi!

Hakaret ve küfür içeren İslam karşıtı mektupta ayrıca çeşitli görsel ve fotoğraflar kullanılarak Müslümanlar aleyhine nefret söylemlerine yer verildi.

Caminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mektup kınanarak gönderen kişi ya da kişilere yönelik, "Burası sizin ülkeniz değil, bizim ülkemiz. Biz burada yaşıyoruz ve burada kalıcıyız, buna alışın." denildi.

İslam karşıtı mektup cami cemaatinin yanı sıra sosyal medyada da büyük tepki çekti. Yapılan yorumlarda Almanya'da aslında ırkçıların azınlıkta olduğu, tüm insanların eşit olduğu ve herkesin dinine saygı duyulması gerektiği gibi sözler yer aldı.