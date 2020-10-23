Almanya'daki çirkin baskın ile ilgili Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması: İnsan hakları ihlalidir

Almanya'da Mevlana Camii'ne yapılan baskın ile ilgili son dakika haberi geldi. Sabah saatlerinde camide gerçekleşen ve 150 polisin katılığı aramalar sırasında polislerin Mevlana Camisi'nin halılarına botlarla basması ve namaz vaktinde arama yapılması tepkilere yol açmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın ardından AK Parti'den de yapılan polis baskınına sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır." dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından, Almanya'nın başkenti Berlin'de Mevlana Camisi'nde yapılan aramalar sırasında polislerin üzerinde namaz kılınan halılara botlarla basmasına tepki gösterdi. Çelik, "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır. Almanya'da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır" dedi.

'SAYGISIZLIĞI CİDDİ ŞEKİLDE SORUŞTURMALI'

Çelik, demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanlarının saygıyla korunması gerektiğine vurgu yaparak, "İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii'ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır" ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Mevlana Camii baskını ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından kamuoyu ile paylaşılan mesajda, "Berlin'deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır" ifadesi kullanılarak, "Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez" denildi.

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