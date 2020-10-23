Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD seçimleri anketlerinde son durum

seçimi ne zaman? seçimleri anketlerinde son durum

2020 seçimlerine iki haftadan kısa bir süre kaldı. Başkanlık tartışmalarının ve canlı yayın münazaralarının sona ermesiyle birlikte kampanyanın son günlerindeyiz. Ancak koronavirüs salgını, yarışın birçok yönünü belirsizliğe sürükledi. Virüs, 'ın Covid-19 teşhisi konmasının neden olduğu kaos da dahil olmak üzere, seçimlerin gidişatını çok fazla etkiledi. Peki, corona virüsü gölgesinde yapılacak olan seçimleri ne zaman? İşte, ABD tarihi ve anketlerde son durum…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:55 Son Güncelleme: 23.10.2020 10:32 ABONE OL
Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD seçimleri anketlerinde son durum

'de corona virüsü salgını nedeniyle çok fazla tartışma var ve bu tartışmalar yarışına da yansıyor. Kimi uzmanlara göre, bizzat oy kullanarak virüse yakalanma riski göz önüne alındığında, seçim gününün nasıl görüneceği de belirsiz. Rekor sayıda kişinin posta yoluyla 3 Kasım'dan önce oy kullanması bekleniyor. Seçim uzmanları, bunun sonucun seçim gecesi açıklanamayacağı, ancak ortaya çıkmasının birkaç gün, hatta haftalar alabileceği anlamına gelebileceğini öne sürüyorlar.

Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD seçimleri anketlerinde son durum

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Seçimler 3 Kasım Salı günü yapılacak. Koronavirüs salgınının 'de halkın hayatını uzun süre daha etkilemesi beklenirken, 2020 seçimlerinin şimdiye kadar düzenlenen en alışılmadık ABD başkanlık yarışlarından biri olarak tarihe geçmesi muhtemel.

Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD seçimleri anketlerinde son durum

Belirsizliğe rağmen, sürecinin anayasasında yer alan bazı yönleri var ve Türkiye ya da Avrupa ülkelerinin seçim kanunları ve kurallarından oldukça farklı.

İşte yarışın nasıl sonuçlanacağına dair bildiğimiz her şey.

Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD seçimleri anketlerinde son durum

IBD/TIPP: Biden ile Trump arasındaki fark yüzde 5,2
'de "Inverstor's Business Daily" (IBD) medya kuruluşu ile "Technometrica Siyaset ve Politika Enstitüsünün" (TIPP) 12 Ekim'de düzenlediği ortak ankette, Biden'ın Trump'a 5,2 puan fark atacağı öngörüldü.

Ankette, Biden'a desteğin bir önceki ankete göre yüzde 51,9'dan 49,6'ya düştüğü gözlemlenirken Trump'a desteğin ise yüzde 43,4'ten yüzde 44,4'e çıktığı belirtildi.

Ankette bağımsız adaylar Jo Jorgensen'e yüzde 2,3 Howie Hawkins'e yüzde 0,9 oranında destek söz konusu olduğu öngörüldü.

Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD seçimleri anketlerinde son durum

ABC/WaPo: Trump yüzde 42, Biden yüzde 54
ABC televizyonu ile Washington Post gazetesinin 10 Ekim'de başlattığı ulusal anketinde ise Biden ile Trump arasındaki fark 12 puan civarında gözlemlendi.

Ankette kadınlar arasında Biden'a desteğin yüzde 59 olduğu gözlemlendi, Trump yönetiminin yeni tip koronavisü (Kovid-19) salgını ile mücadelesinin yüzde 73 oranında onaylanmadığı tespit edildi.

CNBC anketinde fark yüzde 10
Diğer taraftan Amerikan CNBC televizyonu ile Change Research araştırma şirketinin ortak anketinde Biden'a desteğin yüzde 52 Trump'a desteğin ise yüzde 42 olduğu gözlemlendi.

2 bin 167 kişinin katıldığı ankette, "Aşağıdaki kişilere yönelik duygularınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'i Trump için "oldukça olumlu" yanıtını verirken yüzde 59 ise "oldukça olumsuz" yanıtını verdi.

Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD seçimleri anketlerinde son durum

Biden için sorulan soruya ise katılımcıların yüzde 30 "oldukça olumlu" yüzde 39 ise "oldukça olumsuz" yanıtını verdi.

JTN/RMG anketinde Biden 8 puan önde görünüyor
"Just The News" medya kuruluşuyla RMG araştırma şirketinin 8-10 Ekim tarihlerinde yaptığı ortak ankette ise katılımcıların yüzde 51'inin Biden'ı, yüzde 43'ünün ise Trump'ı destekleyeceğini söylediği görüldü.

Ankette, Cumhuriyetçilerin katılım oranlarının yüksek olduğu bir senaryoda iki aday arasındaki farkın yüzde 5'e düşeceği ve Biden'ın yüzde 50, Trump'ın ise yüzde 45 oranında destek göreceği tahmin edildi.

Demokratların yüksek katılım oranına yönelik bir senaryoda ise Biden'ın yüzde 53, Trump'ın yüzde 41 destek görebileceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD seçimleri anketlerinde son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA