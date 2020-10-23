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Bulgaristan Başbakanı Borisov, koronavirüs şüphesiyle karantinada

, karantinaya alındı. Borisov'un ve ’un koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:31 Son Güncelleme: 23.10.2020 19:32 ABONE OL
Bulgaristan Başbakanı Borisov, koronavirüs şüphesiyle karantinada

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov resmi olarak karantinaya girdiğini duyurdu. Borisov, Bölgesel Kalkınma ve İyileştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov'un koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabahtan PCR testim negatif çıktı. Test, ABD heyetiyle görüşmemden önce yapıldı. Uluslararası toplantılar ve seyahatlerden önce, ilgili güvenlik delegasyonlarının gerektirdiği şekilde, test ediliyorum. Bakan Yardımcısı Nankov, 16.00'da COVID-19 testi pozitif çıktığı konusunda bana bilgi verdi. RZI yetkililerinden talimat bekliyorum ve o zamana kadar kendimi karantinaya alacağım. En son beş gün önce temas ettik" ifadelerini kullandı.

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Bulgaristan Başbakanı Borisov, koronavirüs şüphesiyle karantinada
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