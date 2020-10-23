Dışişleri Bakanı yoğun bakımda

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 41 milyon 494 bini geçti. Dünya genelinde 1 milyon 136 bin 463 kişi yaşamını yitirdi. 30 milyon 917 bin 498 kişi iyileşti.Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. İş ortamında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Wilmes, virüsün muhtemelen ailesinden bulaştığını ifade etmişti.11 bin 287 yeni vaka var. İlk kez günlük vaka sayısı 10 bini aştı.Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ve Çin'den gelecek aşıların aralık ayında hazır olabileceğini bildirdi.Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmalarına devam edilecek. Brezilya'daki gönüllülerden Dr Pedro R. Feitosa ölmüştü.1 ayın ardından ilk kez günlük vaka artışı 100'ün üstüne çıktı.55 bin 839 yeni vaka tespit edildi.Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Brezilya'da 566, Arjantin'de 423, Meksika'da 522 kişi daha yaşamını yitirdi.Başkentte 104 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görüldü.Vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti.Toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 685 bini aştı.