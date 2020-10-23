Dışişleri Bakanı yoğun bakımda

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 41 milyon 494 bini geçti. Dünya genelinde 1 milyon 136 bin 463 kişi yaşamını yitirdi. 30 milyon 917 bin 498 kişi iyileşti.
Belçika:
Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. İş ortamında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Wilmes, virüsün muhtemelen ailesinden bulaştığını ifade etmişti.
Almanya:
11 bin 287 yeni vaka var. İlk kez günlük vaka sayısı 10 bini aştı.
Venezuela:
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ve Çin'den gelecek aşıların aralık ayında hazır olabileceğini bildirdi.
İngiltere:
Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmalarına devam edilecek. Brezilya'daki gönüllülerden Dr Pedro R. Feitosa ölmüştü.
Güney Kore:
1 ayın ardından ilk kez günlük vaka artışı 100'ün üstüne çıktı.
Hindistan:
55 bin 839 yeni vaka tespit edildi.
Çin:
Son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Latin Amerika:
Brezilya'da 566, Arjantin'de 423, Meksika'da 522 kişi daha yaşamını yitirdi.
Avustralya:
Başkentte 104 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görüldü.
Rusya:
Vaka sayısı 1 milyon 463 bini geçti.
Afrika:
Toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 685 bini aştı.