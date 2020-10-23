DSÖ’den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! 'Bir veya iki aşıdan sonuç alacağız...'

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’den koronavirüs aşısı açıklaması! 'Bir veya iki aşıdan sonuç alacağız...'

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkilerini göstermeye devam ederken, kış aylarının gelmesi ile birlikte özellikle Avrupa’da vaka sayılarında artışlar yaşanıyor. Aynı zamanda pek çok ülkede de aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için dünya genelinde Faz 3 denemeleri devam eden 10 aşı adayından bir veya ikisinin sonuçlarının kasım sonu itibarıyla alınabileceğini bildirdi. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 22:49 ABONE OL
DSÖ’den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! Kasım sonu itibariyle…

Dünya 'den yapılan açıklamasını konuşuyor! Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, özellikle Avrupa'da vaka sayılarında ciddi artışlar görülüyor. Aşı çalışmaları ile ilgili önemli bir açıklama ise, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'den geldi. İşte DSÖ'den yapılan son dakika açıklaması…

DSÖ AÇIKLADI! KASIM SONU İTİBARİYLE…

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bu pandemide, özellikle Kuzey Yarımkürede kritik bir dönüm noktasındayız. Önümüzdeki birkaç ay çok zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir istikamette ilerliyor." uyarısında bulundu.

DSÖ’den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! Kasım sonu itibariyle…

Ghebreyesus, ülke liderlerini daha fazla gereksiz ölümleri, temel sağlık hizmetlerinin çökmesini ve okulların tekrar kapanmasını önlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Oksijenin Kovid-19 hastaları için en gerekli "ilaçlardan" biri olduğunu belirten Ghebreyesus, ", sürdürülebilir oksijen tedarikini artırmak için tüm hükümetler, ortaklar ve özel sektör ile dayanışma içinde çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, salgın döneminde oksijene yönelik talebin katlanarak arttığını belirterek, tahminlerine göre, dünyadaki en fakir ülkelerin hasta bakımı için ihtiyaç duydukları oksijenin sadece yüzde 5 ila 20'sine sahip olduklarını aktardı.

DSÖ’den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! Kasım sonu itibariyle…

"AŞILARA İLİŞKİN BEKLENTİLER DENGELİ OLMALI"

Aşı çalışmalarına ilişkin bir soruyu cevaplayan bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise "Devam eden aşı çalışmalarını izleyebildiğimiz kadarıyla en iyi beklentimiz, yıl sonundan önce, muhtemelen kasım sonundan itibaren, bir veya iki aşı denemesinden sonuç alabileceğimizdir." dedi.

DSÖ’den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! Kasım sonu itibariyle…

Swaminathan, aşıların acil kullanımının gündeme gelmesi halinde ise 'nün bu konuda "minimum kriterleri" olduğunu belirtti.

Halen dünya genelinde 10 aşının Faz 3 denemelerinin devam ettiğini işaret eden Swaminathan, aşıların başarılı olmasına ilişkin beklentilerin "dengeli" olması gerektiğini vurguladı.

DSÖ’den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! Kasım sonu itibariyle…

Swaminathan, aşıların Kovid-19'a karşı başarılı olmama ihtimaline de değinerek, "Çünkü aşı denemelerinin başarı oranlarının yüzde 10-20 olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da Avrupa'da vaka sayılarında, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde "fevkalade" bir artış olduğunu söyledi.

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DSÖ’den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! 'Bir veya iki aşıdan sonuç alacağız...'
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