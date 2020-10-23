DSÖ’den son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! 'Bir veya iki aşıdan sonuç alacağız...'

Dünya DSÖ'den yapılan son dakika açıklamasını konuşuyor! Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, özellikle Avrupa'da vaka sayılarında ciddi artışlar görülüyor. Aşı çalışmaları ile ilgili önemli bir açıklama ise, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'den geldi. İşte DSÖ'den yapılan son dakika açıklaması…

DSÖ AÇIKLADI! KASIM SONU İTİBARİYLE…

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bu pandemide, özellikle Kuzey Yarımkürede kritik bir dönüm noktasındayız. Önümüzdeki birkaç ay çok zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir istikamette ilerliyor." uyarısında bulundu.