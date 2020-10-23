Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Gana'da çöken kilisede ölü sayısı 22'ye çıktı

'da çöken kilisede ölü sayısı 22'ye çıktı

ülkesi 'nın Eastern vilayetinde 6 katlı kilisenin çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 01:31 Son Güncelleme: 24.10.2020 01:32 ABONE OL
Gana'da çöken kilisede ölü sayısı 22'ye çıktı

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Koordinatörü Agyemang Prempeh, yaptığı açıklamada, Eastern vilayetine bağlı Manso Akroso bölgesinde çöken 6 katlı kilisenin arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

22 ÖLÜ, 8 KİŞİ KURTARILDI

Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını kaydeden Prempeh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti. Prempeh, NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.

Ölüm sonrası önlem İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ARKADAŞINA GÖNDER
Gana'da çöken kilisede ölü sayısı 22'ye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA