Gana'da çöken kilisede ölü sayısı 22'ye çıktı

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Koordinatörü Agyemang Prempeh, yaptığı açıklamada, Eastern vilayetine bağlı Manso Akroso bölgesinde çöken 6 katlı kilisenin arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

22 ÖLÜ, 8 KİŞİ KURTARILDI

Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını kaydeden Prempeh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti. Prempeh, NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.

Ölüm sonrası önlem

İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı